На корабле-музее «Сметливый» откроются кинозал, классы и детский лагерь

Основные работы начнутся после передачи судна из собственности флота парку «Патриот», передает ТАСС.

Как сообщила начальник информационного отделения парка Ольга Волкова, концепция развития сторожевого корабля как музея предполагает создание на его борту учебных классов и киноплощадки. В будущем судно сможет стать базой для тематического детского лагеря.

Организаторы хотят, чтобы посещение корабля не было единоразовым для гостей, побуждало их возвращаться, приходить на разные мероприятия, что позволит кораблю продолжать жизнь. «Возможно, в будущем, тематические выставки, музыкальные вечера. Но надо понимать, что эти организационные процессы решаются не быстро, вопрос нескольких лет», – пояснила Волкова.

Процесс передачи корабля флоту может занять несколько месяцев. После этого будет окончательно решено место швартовки музея, отметила Волкова.

В итоге корабль-музей должен превратиться в одну из точек притяжения туризма в городе. В парке надеются, что в перспективе флот передаст для подобных целей и другие корабли.