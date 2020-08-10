Похищение арт-объекта фестиваля в Екатеринбурге заставило организаторов недоумевать

Об инциденте сообщил Накануне.RU пресс-секретарь фестиваля Артем Горбунов.

По его словам, ХI Международный фестиваль актуального искусства начался с похищения арт-объекта «Я тебя слышу», созданного петрозаводской художницей, членом Международной Ассоциации Изобразительных Искусств Александрой Гордеевой.

Скульптура длиной два метра, созданная из металлических отходов, была украдена 8 августа с кольцевой аллеи ЦПКиО им. В. В. Маяковского. По словам главного организатора и идеолога фестиваля, гендиректора компании «Электра» Ильи Полетаева, в 8 утра скульптура была на месте, но в 20 часов вечера ее уже не было. Никто из организаторов не ожидал, что такой объект можно незаметно украсть среди бела дня.

Это уже не первый такой инцидент в истории фестиваля, отметил Горбунов. По его словам, 10 лет назад украли и сдали в металлолом скульптуру «Чебурашка против пожаров», созданную из отработанных красных огнетушителей. Два года назад мародеры ободрали с одной из работ металлические бубенчики, попытавшись сдать в пункт приема лома, который вернул ее обратно фестивалю.

«Скульптуры явнo пoльзуются спрoсoм, нo лучше бы oни пoхищались хoтя бы ради искусства и украшали чьи-тo интерьеры, ведь oдна из целей фестиваля – насыщение гoрoдoв и территoрий нoвыми арт-oбъектами, прoдвижение актуальнoгo искусства», – отметил Илья Полетаев.