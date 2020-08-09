Итальянская актриса Франка Валери умерла во сне в 100 лет

09.08.2020
31 июля Франка Валери отпраздновала своё столетие, а 9 августа умерла во сне в собственной квартире. По словам её дочери, артистка сохраняла ироничный склад ума до конца своих дней.
Настоящее имя актрисы – Франка Мария Норза. Родилась в Милане, ее отец был евреем, сбежавшим от итальянских фашистов в Швейцарию вместе с братом Франки.
Девушка осталась на родине, благодаря помощи знакомых сумев избежать репрессий. В юности она увлеклась театром и в 1947 году вышла на сцену.
Первой работой Франки Валери в кино стал фильм Федерико Феллини «Огни варьете» 1950 года.
Валери работала с такими режиссерами, как с Эдуардо Де Филиппо, Дино Ризи и Марио Моничелли.