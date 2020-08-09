На дне Финского залива нашли голландский парусник с алкоголем XVIII века

09.08.2020

Об открытии сообщил центр подводных исследований (ЦПИ) Русского географического общества (РГО).

Эксперты центра нашли на борту старинного затонувшего судна сотни стеклянных бутылок. По мнению специалистов, корабль перевозил алкоголь в Петербург в XVIII веке.

Корабль лежит на глубине более 50 метров без мачт и брашпиля. Эксперты определили, что это голландский тьялк, затонувший в середине XVIII столетия.

Водолазы обнаружили на его борту сотни стеклянных бутылок самого разного типа: широких и узких, ручной работы и фабричного производства. «Стекольная промышленность XVIII столетия представлена на корабле во всем своем многообразии», – отмечается в сообщении на сайте РГО.

Содержимое большинства бутылок не сохранилось, однако во многих остался запах. Кроме того, на нескольких бутылках осталось клеймо с маркировкой напитка, судя по которому в них находился джин.

«В нескольких бутылочках чувствуется запах хвои, эвкалипта», – отметил подводный археолог и реставратор ЦПИ РГО Роман Прохоров, слова которого цитируются в сообщении. Возраст и маршрут судна специалисты надеются определить с помощью изучения архивов.