Лодку-долбленку летописных древлян в уникальной сохранности нашли под Житомиром

Об этом сообщается на странице житомирского туристического центра в Facebook.

Раскопки ученых шли на берегу реки Уборт неподалеку от села Хочино Олевского района. Лодка была сделана из цельного ствола огромной сосны и сохранилась за более чем тысячу лет так хорошо, что ее смогли поднять с помощью крана.

По словам экспертов, в древности такие лодки использовались как военный и торговый транспорт. В ней могло одновременно находиться до семи человек. Длина лодки составляет девять метров.

Река Уборт – глубокая и имеет крутые повороты, говорится в сообщении. По предположениям археологов, найденная лодка могла перевернуться и затонуть. По другой версии, лодка утонула в ходе нападения грабителей на ехавших в ней купцов.

Находку поместили в местный краеведческий музей.