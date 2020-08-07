Оркестр Мариинки выступит в Твери на Московском пасхальном фестивале

Выступление состоится 9 августа на площади Славы, сообщила пресс-служба правительства региона.

Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева выступит в рамках XIX Московского пасхального фестиваля, сроки проведения которого были перенесены из-за пандемии. Концерт пройдет для работников социальной сферы, строителей и многодетных семей, говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в апреле 2019 года коллектив Симфонического оркестра Мариинки уже выступал в Твери на площадке Академического театра драмы в рамках пасхального фестиваля. «Фестиваль проводится по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина», – цитирует пресс-служба слова губернатора области Игоря Рудени.

Московский пасхальный фестиваль был организован в 2002 году по инициативе худрука Мариинского театра Валерия Гергиева и правительства Москвы. В 2003 году фестиваль стал всероссийским благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина.