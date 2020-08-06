Курский драмтеатр им. Пушкина откроется премьерой «Саня, Ваня, с ними Римас»

Труппа уже провела первый сбор после пандемии, сообщила пресс-служба администрации региона.

229-й театральный сезон Курского драмтеатра откроется 10 сентября, говорится в сообщении председателя областного комитета культуры Юлии Полетыкиной.

Открытие сезона планируется с премьерного показа спектакля по пьесе Владимира Гуркина «Саня, Ваня, с ними Римас», постановкой которого занимается режиссер из Москвы Вячеслав Сорокин. Пьеса повествует о погибших в Великой Отечественной войне и тружениках тыла, представляя собой драматическую новеллу в двух действиях.

Курский государственный драмтеатр имени А. С. Пушкина является одним из старейших театров России. Он был основан в 1792 году, а в 1805 году в Курске прошел дебют крепостного актера Михаила Щепкина.