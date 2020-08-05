Московский Фестиваль фейерверков «Ростех» перенесли в формат телешоу

В сентябре соревноваться будут только российские команды, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ежегодный фестиваль пиротехнического искусства в этом году проведут во второй половине сентября и впервые без зрителей. Фестиваль фейерверков покажут в формате телевизионного шоу, в котором примут участие только российские команды.

В этом году фестиваль фейерверков пройдет во второй половине сентября, говорится в сообщении. Телешоу будет показано в эфире одного из федеральных каналов и на интернет-площадках.

«Благoдаря сoвременнoй технике все желающие смoгут стать частью неверoятнoгo шoу и прoгoлoсoвать за пoнравившуюся кoманду, не выхoдя из дoма», – говорится в сообщении.

Фестиваль фейерверков будет посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне и начнется с фрагмента салюта Победы, который прошел в Москве 9 мая 1945 года. Выступления команд-участниц напомнят зрителям о вкладе, который сделали регионы страны в общую победу. Мероприятие завершится фейерверком в цветах российского флага.