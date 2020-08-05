Решение принято в рамках развития мемориальных маршрутов ВОВ, пишет «Петербургский дневник».

Вопрос развития Пискаревского мемориального кладбища обсуждается, рассказал изданию директор учреждения Евгений Панкевич. По его словам, администрация мемориала работает с коллегами и общественностью, обсуждая концепцию развития и рассматривая различные идеи.

«Этo, в первую oчередь, рабoта с мoлoдежью в части патриoтическoгo вoспитания, активнoе взаимoдействие с различными oрганизациями. Например, не так давнo прoвели встречу с директoрoм Рoссийскoгo вoеннo-истoрическoгo oбщества. Дoгoвoрились o тoм, чтo вместе будем рабoтать над маршрутoм, связанным с дoрoгами Пoбеды в нашем гoрoде и пo всей стране», – отметил Панкевич.

В разрабатываемой концепции предусмотрено использование современных цифровых технологий, подчеркнул директор мемориала. Это поможет посетителям выстроить по территории собственный маршрут, познакомиться с историей, находясь на месте.

Для этого на мемориале, в том числе, будут установлены QR-коды и различные навигационные приспособления. Кроме того, найти общий язык с молодежью помогут современные технологии, добавил Панкевич.