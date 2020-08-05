Делегация Минкультуры РФ протестировала в Ставрополье гид дополненной реальности Artefact

Сотрудники ведомства, журналисты и блогеры совершили рабочий визит в край, сообщает пресс-служба ведомства.

Делегация посетила Ставропольский краевой музей изобразительных искусств. В ходе осмотра экспозиции участники протестировали гид по музеям России Artefact, снабженный технологией дополненной реальности.

Гид был разработан при поддержке Минкультуры России. Приложение доступно бесплатно в App Store и Google Play.

Artefact позволяет получить сведения о любом произведении искусства прямо со своего смартфона. Кроме того, имеется и десктопная версия гида, при помощи которой можно ознакомиться с актуальными выставками российских музеев, в том числе с коллекцией Ставропольского краевого музея, опубликованной в Artefact в рамках нацпроекта «Культура».