Театр Олега Табакова откроет сезон в сентябре премьерой «Старший сын»

Постановка по пьесе Александра Вампилова будет представлена 7-8 сентября, пишет ТАСС.

6 августа Московский театр Олега Табакова (ТОТ) начинает продажу билетов сразу на две премьеры, которыми откроет новый сезон в сентябре. Кроме «Старшего сына», это будет спектакль-детектив «И никого не стало» по пьесе Агаты Кристи, сообщила пресс-атташе театра Ольга Андрейкина.

Премьера пьесы Александра Вампилова будет показана 7 и 8 сентября на Сцене на Чистых прудах, отметили в театре. Вслед за этим 10 и 11 сентября на Сцене на Сухаревской будет показан спектакль-детектив по пьесе Агаты Кристи, сказала Андрейкина.

До новых рекомендаций Роспотребнадзора продажа билетов будет осуществляться из расчета 50% заполняемости залов. При этом цена билетов останется такой же, как и до пандемии, отметили в театре.