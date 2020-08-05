Оренбуржцам покажут 10 фильмов кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и авангард»

Киносмотр пройдет в Оренбурге с 21 по 26 августа, сообщает пресс-служба организаторов.

В этом году в программу фестиваля попали 10 фильмов, в основном созданных в Болгарии, Германии, Исландии, Дании, Чехии, Сербии, Испании и Италии. Восток на фестивале будет представлять Ним Джавиди с фильмом «Надзиратель».

Объявит конкурсные киноленты новый программный директор смотра Роман Дорофеев. Победители в номинациях «лучший фильм», «лучший режиссер», «лучший актер» и «лучшая актриса» будут удостоены приза – «Золотого Сарматского льва».

В программу международного конкурса вошли драма «Террористка» (Чехия, 2019) Радека Байгара, драма «Клуб «Красные браслеты»: Как все началось» (Германия, 2019), «В деревне» (Исландия, Дания, Германия, Франция, 2019) и другие фильмы.