В Китае восстановили бронзовую колесницу возрастом 3 тыс. лет, инкрустированную бирюзой

Уникальная роскошная колесница была обнаружена в древней гробнице, сообщает Archaeology News Network.

Колесница датирована правлением династии Западная Чжоу (1046-771 годы до нашей эры). Ее нашли археологи еще в 2014 году в ходе раскопок на участке Чжоуюань на северо-западе Шэньси. Находка предстала глазам ученых раздробленной на тысячи фрагментов. Рядом находились останки четырех лошадей.

В течение трех лет ученые занимались восстановлением колесницы, пока не собрали ее целиком. Как выяснилось, её длина составляла 3,13 метра, ширина – 2,7 метра, высота – 1,5 метра. Это была деревянная колесница, покрытая примерно 400 бронзовыми деталями, большинство из которых были инкрустированы бирюзой.

Как показал анализ, на колесах практически нет следов трения, как и в самой повозке, что говорит о том, что колесница крайне редко использовалась по назначению или вообще не использовалась. Известно, что в городе Чжоуюань, где ее нашли, проживал принц Данфу, один из первых представителей правящей семьи Чжоу.