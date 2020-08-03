ЦДХ представит выставку народных мастеров и художников-любителей к 75-летию Победы

Экспозиция «Великому подвигу посвящается…» организована Домом Поленова, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

В рамках выставки будут представлены работы более 100 художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства из 57 регионов России, говорится в сообщении.

Экспозиция в честь 75-летия Победы станет финальным аккордом Всероссийской выставки-смотра «Салют Победы», прошедшей в 2019 году в пяти федеральных округах России. В межрегиональных отборочных этапах смотра приняли участие как непрофессиональные художники, так и народные мастера из 66 регионов нашей страны.

«На выставке будут представлены работы участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей и внуков солдат, а также тех, кто застал современные войны. Главная тема большинства работ – это не травмирующий опыт военных конфликтов, а радость мирной жизни, ощущение долгожданной победы и благодарность за спасенное будущее», – рассказали в пресс-службе Российского Дома народного творчества.

Посетителям покажут многообразие народных ремесел, изделий современного декоративно-прикладного искусства, графику, живопись, мелкую пластику, скульптуру, художественный текстиль и макеты военной техники. Всего будет представлено более 300 уникальных экспонатов, говорится в сообщении.