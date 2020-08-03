По данным Forbes, их доходы находятся в диапазоне $6,8 млн – $8,8 млн.
В онлайн-мероприятии будут участвовать более 250 человек, сообщили в пресс-службе мероприятия.
Смотр состоится с 3 по 6 декабря, сообщила ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова.
Об этом заявил адвокат актера Эльман Пашаев в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Открытие сделали ученые Археологического музея в польской Познани, сообщает Archaeology.wiki.
Фильм собрал 2,6 млн рублей, сообщает портал kinobusiness.com.
Билеты скоро поступят в продажу, сообщает сайт культурного пространства.
Об этом в воскресенье сообщил продюсер группы Андрей Разин в своем Instagram.
Глиняная голова была найдена на территории Хирбет Кейяфа, сообщается в июльском Обзоре библейской ар...
Кинотеатр Музея современного искусства «Гараж» открылся в Парке Горького, пишет The Art Newspaper Ru...
Свой последний фильм «Жизнь Дэвида Гейла» он снял в 2003 году.
Об этом сообщила во время презентации ребрендинга студии ее гендиректор Юлиана Слащева.
Об этом telegram-каналу «Подъём» сообщил представитель актера Олег Будрин.
Мероприятие пройдет в цирках по всей стране, сообщили в пресс-службе цирка.
О поступке артиста сообщает «МК».
Книга вышла в издательстве «АСТ», сообщил актер на пресс-конференции в ТАСС.
Аркадий и Борис Ротенберги участвовали в торгах Sotheby’s, пишет The Wall Street Journal.
В ходе реставрации специалисты нашли фрагменты фресок, заложенных еще в Средневековье, пишет The Art...
Сюжет книги пока держится в тайне, сообщает издательство «Эксмо».
Об этом сообщила журналистам гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельников...
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