В Зарядье прозвучат «Феофан Грек» и «Андрей Рублев» Савваса Каратзиаса

Билеты скоро поступят в продажу, сообщает сайт культурного пространства.

Две масштабные оратории о судьбах великих иконописцев «Феофан Грек» и «Андрей Рублев» современного греческого композитора Савваса Каратзиаса прозвучат на сцене Зала Зарядье 15 октября. В концерте примут участие Московский Синодальный хор, Молодежный Синодальный хор и оркестр Voce Anima, исполнение сопроводит видеоряд из фресок и икон знаменитых художников, говорится в сообщении.

Композитор Саввас Каратзиас являетяся автором многочисленных произведений для оркестра, хора, исполнителей камерной музыки и сольных пьес. Его сочинения исполняются на лучших сценах Греции, России, Франции, Австралии, США, Австрии и других странх. Композитор собирал материалы о Феофане Греке и Андрее Рублеве, изучал сохранившиеся документы XIV – XV веков в библиотеках, посещал Третьяковскую галерею и музей древнерусской культуры им. Андрея Рублева.

«Не так мнoгo инфoрмации сoхранилoсь o жизни икoнoписцев, нo oстались их икoны, фрески. И этo далo мне силы писать музыку. А первые нoты oратoрии «Феoфан Грек» я написал, увидев фильм Таркoвскoгo «Андрей Рублев», – отмечает Саввас Каратзиас.

Музыкальный проект «Феофан Грек и Андрей Рублев: музыка, рождённая Светом» реализуется в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» ООГО «Российский Фонд Культуры» при поддержке Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения. Организаторами мероприятия стали Фонд содействия возрождению Синодального хора и АНО ПЦДМК «Страна Воскресения».