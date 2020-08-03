Солист «Ласкового мая» Александр Прико госпитализирован с тяжелой пневмонией

Об этом в воскресенье сообщил продюсер группы Андрей Разин в своем Instagram.

Музыканта доставили в больницу Святого Георгия Победоносца в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, пишет Разин.

По его словам, специалисты больницы делают оперативную диагностику, оказывая квалифицированную медицинскую помощь Александру. Группа очень переживает за своего солиста.

«Я, как Член Общественной Палаты Союзного государства «Россия-Беларусь», связался с главным врачом больницы Стрижелецким Валерием Викторовичем», – отметил Разин. Сейчас продюсер находится в Краснодаре, но держит ситуацию под контролем и в любой момент готов вылететь в Санкт-Петербург, подчеркнул он.