Киножурнал «Хочу все знать» сделают похожим на TikTok

Об этом сообщила на презентации гендиректор студии Юлиана Слащева.

По ее словам, первые серии перезапущенного научно-популярного киножурнала выйдут в 2021 году. В новом формате «Хочу все знать» будет похожим на сетевые сервисы YouTube и TikTok, пообещала гендиректор киностудии имени Горького.

Слащева отметила, что студия стремится сделать журнал очень современным. «Это будут правильные форматы, которые сегодня интересны и понятны детям, которые они будут смотреть», – полагает она.

Киностудия планирует развивать направления научно-популярного контента, детско-юношеского и семейного игрового и документального кино. В этом году запланирован запуск пяти линеек научно-популярного контента, добавила Слащева.

Кроме того, сообщила гендиректор киностудии, планируется сконцентрироваться на создании доброго семейного и детско-юношеского кино, не конкурирующего с блокбастерами, а занимающего собственную нишу.