Музей современной истории России представит экспозицию о главных темах 2020 года

30.07.2020
Московский Музей современной истории России откроется для посетителей 1 августа. В основу экспозиции о борьбе с коронавирусом легли подлинные медицинские материалы, многие из которых передал в музей главврач ГКБ №15 им. Филатова, кандидат медицинских наук Валерий Вечорко.
В числе экспонатов – диплом лауреата Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, хирургический костюм и другие предметы. В экспозиции также представлены защитный костюм врача-инфекциониста, рация оперативной связи, кислородная розетка, лекарства и другие свидетельства борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
Экспозиция о праздновании 75-летия Победы представлена брендированными предметами, связанными с проведением парада. Голосование по внесению поправок к Конституции проиллюстрировано агитационными материалами и сувенирной продукцией.