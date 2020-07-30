Установку памятника поэту и музыканту могут перенести на 2021 год, пишет «Петербургский дневник».

Памятник могут не успеть поставить в год 60-летия поэта, рассказала изданию автор скульптуры Мария Иванова-Очерет. По ее словам, памятник Александру Башлачеву планируется установить на фоне железнодорожного Финляндского моста, однако из-за пандемии процесс согласований затягивается.

«Если бы все слoжилoсь, тo мoгли бы пoставить егo еще пoздней oсенью, oднакo думаем, чтo сделаем этo в течение ближайшегo гoда, – в 2021 гoду все тoчнo дoлжнo быть закoнченo», – отметила Мария.

Сейчас скульптор продолжает сбор средств на создание памятника на сайте краудфандинга. Требуются средства на отливку скульптуры в бронзе, пояснила она. По предварительной оценке, нужно от 800 тысяч до 1 млн рублей, из которых уже собрано около 240 тысяч.