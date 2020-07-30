Госпитализированной с подозрением на инсульт Елене Кондулайнен стало лучше

Об этом сообщила пресс-атташе Театра Луны Полина Толмачева.

По ее словам, артистка все еще находится в больнице, где была переведена в отдельную палату. Вечером четыре дня назад, 24 июля, Кондулайнен была доставлена в одну из московских клиник после того, как ей стало плохо во время ужина в столичном ресторане в Парке Горького.

Позднее в СМИ была распространена информация об ухудшении состояния здоровья Кондулайнен. По словам Толмачевой, в больнице актрисе сделали УЗИ и ЭКГ сердца, сейчас ее самочувствие в норме.

«Театр, кoллеги и друзья чем мoгут ей пoмoгают, oчень переживаем за неё», - цитирует Толмачеву РИА Новости.

Актриса Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. Закончила ЛГИТМиК, сыграла роли более чем в 40 фильмах и сериалах, в том числе таких, как «8 первых свиданий», «Интерны» и «Даун Хаус». В 2002 году удостоена звания заслуженной артистки РФ.