Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Источник песчаника оказался в 25 километрах от памятника, пишет журнал Science Advances.

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.

Как говорится в исследовании, источник и химический состав всех сарсенов идентичны. Это говорит о том, что они были добыты и установлены в Стоунхендже одновременно.

Почему в регионе, где подобных камней масса, строители выбрали именно эту отдаленную каменоломню, ученые пока не могут ответить. Вероятно, на выбор каменоломни повлияло качество этих камней, а также их большие размеры, пишут эксперты.