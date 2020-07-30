На острове между Ирландией и Британией нашли украшения языческой принцессы

Находка признана сокровищем и будет выкуплена музеем, сообщает Museum Crush.

Британские эксперты официально признали историческую ценность двух женских бронзовых брошей эпохи викингов, более 1000 лет принадлежавших неизвестной принцессе на острове Мэн.

Украшения викингов были найдены на острове двумя археологами-любителями. Подобные находки крайне редки в Британии, отмечают исследователи.

«Остров Мэн сохранил богатое наследие времен викингов. Многие украшения уже находили в могилах, но отсутствие таких брошей наводило на мысли о том, что люди из Скандинавии были на острове Мэн лишь в начале эпохи викингов», – пояснил археолог Эллисон Фокс, сотрудник исследовательской организации Manx National Heritage.

Рядом с брошами были найдены стеклянные бусы и пояс с бронзовыми вставками, анализ которых показал, что они были сделаны на территории нынешней Ирландии. Ученые сделали вывод, что неизвестная высокопоставленная женщина напоказ гордилась своими скандинавскими корнями, в то же время следуя местной моде.