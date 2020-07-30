Неестественные позы погребенных людей каменного века заставили ученых задуматься

Об открытии сообщила пресс-служба Академии наук Болгарии.

Находку сделали болгарские археологи в ходе раскопок в поселении Слатина в Софии, датированного возрастом около 8000 лет, что соответствует эпохе раннего неолита. Ученые нашли останки четырех людей, захороненных необычным способом.

Археологический участок Слатина считается колыбелью европейской цивилизации, отмечается в сообщении. Останки принадлежали троим взрослым и ребенку, на данный момент они являются самыми ранними на территории Софии и Софийской равнины.

Женщина при погребении была уложена на живот. Мужчине при погребении поместили одну руку под тело, ноги согнули в коленях и поджали к туловищу, имитируя позу эмбриона в утробе, что считается нехарактерным для похоронной практики неолита. Впрочем, о ритуалах того времени вообще мало что известно.

В ближайшее время ученые планируют провести анализ ДНК найденных останков, чтобы определить культурную принадлежность погребенных и степень родства между ними. Все четыре могилы датируются началом шестого тысячелетия до нашей эры, захороненные в них были одними из первых жителей поселения, которое считается источником цивилизации Европы.