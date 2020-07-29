Государственный исторический музей представил выставку картин Федора Рокотова

В открытии принял участие замминистра культуры РФ Максим Ксензов, сообщает сайт Минкультуры РФ.

Свою коллекцию произведений Федора Рокотова Исторический музей презентует публике впервые. В числе картин большую часть составляют камерные портреты московских дворян – графа Д.М. Матюшкина, поэта А.П. Сумарокова и московской красавицы А.К. Васильчиковой.

Рокотову неоднократно заказывали полотна с изображением членов царской семьи, что было свидетельством признания его мастерства. Центральное место на выставке занимает большой парадный портрет императрицы Екатерины Второй.

Директор музея Алексей Левыкин отметил, что выставка призвана ознакомить посетителей не только с живописным наследием Рокотова и развитием портретного жанра, но и с культурой России второй половины XVIII века, отразившейся в его полотнах.

Экспозиция будет работать до 28 сентября, ее сопровождает показ материалов фотосъемок и рентгенограмм, которые были сделаны во время реставрационных и технико-технологических работ.