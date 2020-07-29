В Петербурге состоится первая персональная выставка Цоя-художника

Об этом сообщила пресс-служба выставочного пространства KGallery.

На экспозиции «Цой. Не кончится лето», приуроченной к З0-летней годовщине со дня смерти Виктора, будут представлены живописные и графические работы, полароиды и личные вещи из коллекции Наталии Разлоговой, которые ранее никогда и нигде не выставлялись.

«Музыка и кино – страницы биографии Виктора Цоя, хорошо знакомые широкой публике, в отличие от изобразительного искусства, которое занимало не меньшую роль в его жизни, особенно в 1987-1990 годах. Эти три года Виктор прожил в обычной московской квартире, и, чтобы украсить свой быт, рождал красоту из ничего. Советский Союз был страной, где повседневная эстетика не являлась приоритетной, и человеку с хорошим вкусом приходилось самому украшать и себя, и свой интерьер. Для создания художественных объектов Цой использовал подручные средства: обыкновенные кухонные клеенки, целлофановые пакеты, хрупкие упаковочные материалы. Все, что попадалось под руку, подвергалось художественной переработке: одежда, аксессуары, предметы обихода. Любая крошечная и неприметная вещь — брелок, записная книжка или кассета полароида – в руках Виктора оживала и приобретала новые смыслы и ценность», – говорится в сообщении.

В 1990 году Цой активно работал акрилом на холстах, за полгода он написал семь картин, несмотря на весьма напряженный гастрольный график, подводя итог старым наработкам и осуществляя новые эксперименты. «Центральной темой в его творчестве последнего периода стал автомобиль и дорога: совершенно бессознательно, как визионер и шаман, он предсказывал в своих картинах собственную судьбу, но, возвращаясь в реальность, не понимал природы своих образов — не считывали эти послания и близкие ему люди. 15 августа 1990 года эти работы в один день стали роковыми иллюстрациями», – отмечается в релизе. Практически все живописные произведения 1990 года можно будет увидеть в KGallery вместе с более ранними работами Виктора Цоя, выполненными на бумаге и клеенках.

Вход на выставку осуществляется по электронным билетам, которые можно приобрести на сайте timepad на определенный час. Льготные билеты также оформляются онлайн.