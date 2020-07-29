Ритмы бразильской самбы и джаза прозвучат в московском Царицыне

Онлайн-трансляция концерта «Я хочу петь самбу!» состоится 30 июля в 17:00, сообщили организаторы.

Мероприятие в рамках проекта «Посольские вечера в Царицыне» посвящено культуре Бразилии. Его организаторами стали музей-заповедник «Царицыно» и Национальный фонд поддержки правообладателей при содействии Посольства Бразилии в России.

Почетный гость мероприятия – посол Бразилии в РФ Товар да Силва Нунес.

Музыкальная составляющая станет ключевым мотивом и грядущего вечера, который пройдет под ритмы бразильской самбы и джаза, исполненные ансамблем Esh в составе Анны Клесун (вокал), Андрея Красильникова (саксофон), Игоря Надеждина (фортепиано), Дарьи Чернаковой (контрабас), Вартана Бабаяна (барабаны) и других членов коллектива.

Музыкальное направление босса-нова или «самба-джаз», как назвал этот стиль бразильский трубач Клаудио Родити, найдет свое воплощение в произведении «Berimbau» знаменитого бразильского гитариста Роберту Баден-Пауэлла де Акину, обладавшего удивительной способностью сочетать афро-бразильские элементы с джазом и классикой. Также в ходе онлайн-концерта прозвучат композиции «A Noite do nascituro luas» (Ночь нерожденных лун), «Menina de verão» (Летняя девушка), «A Ra» (Лягушка), «Tiro Cruzado» (Перекрестный огонь) музыканта Нельсона Анжело и другие работы бразильских авторов, важное место в ряду которых займет сочинение «Eu quero cantar do samba» (Я хочу петь самбу).

Вечер бразильской музыки – один из самых мелодичных в истории проекта. «Когда бразильцы разговаривают между собой, можно подумать, что они поют. Даже не говоря на португальском, не зная смысла слов, а просто внимая этим ритмичным гортанно-носовым звукам, можно ощутить и услышать музыку бразильских барабанов, пение экзотических птиц или плеск океана у берегов далекой Бразилии», – говорится в сообщении.

Трансляцию концерта можно будет посмотреть на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на сайте музея-заповедника «Царицыно» и на сайте проекта «Посольские вечера в Царицыне» ambassadore.ru.