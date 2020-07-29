В Турции нашли древнегреческую статую возрастом 1700 лет

О находке археологов сообщает Hurriyet Daily News.

Открытие сделали ученые, работавшие на территории древнего города Перге в современной турецкой провинции Анталья. Скульптура женщины относится к эллинистическому периоду, отмечают ученые.

Находка из туловища и отломанной головы стала первой скульптурой, найденной в Перге в 2020 году. Статуя III-го века нашей эры будет размещена в Археологическом музее Антальи по окончании реставрации.

Раскопки в Перге начались в 1946 году. Учеными из Стамбульского университета работают здесь до сих пор. В 2009 году Перге, находящееся в 18 километрах от Антальи, вошло в список всемирного наследия ЮНЕСКО.