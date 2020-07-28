Гостям представят глобальную инсталляцию из 85 объектов, сообщает пресс-служба музея.

Выставка-фестиваль «Всегда, кроме когда нет» откроется в музее 9 августа. Ее организуют участники проектной школы для подростков «Каскад. Проект как метод».

Экспозиция будет устроена в «Красном зале» по принципу лабиринта, говорится в сообщении.

«На прoтяжении учебнoгo гoда ребята рабoтали на трех выставoчных плoщадках Мoсквы (Музей Мoсквы, галерея сoвременнoгo искусства "Триумф", галерея Ground Solyanka) над сoзданием сoбственных прoектoв, кoнцептуальнo независимых друг oт друга, вместе с известными худoжниками и куратoрами. В хoде oбучения участники разделились на 15 групп, каждая из кoтoрых выбрала наибoлее пoдхoдящий и интересный фoрмат», – отмечается в публикации.

Выставка включает 15 разделов, названных по именам коллективов: «Искусство действия», «Инсталляция», Art&Language, «Звуковая среда», Digital, «Скульптура и графика», «Музейный город» и другие. Гостям представят видеоарт, перфомансы, тотальные инсталляции, живопись, графику, мультфильмы, скульптуру и аудиозаписи.

В их числе рассказ о репрессированном дедушке, проект «Скамья» о ксенофобии, инсталляция о страхах москвичей и разговор с бюстом Ленина.