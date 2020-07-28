В Третьяковке открывается выставка к 175-летию коллекционера Ивана Цветкова

Экспозиция объединит произведения скульптуры и живописи, сообщает пресс-служба галереи.

Выставка открывается в главном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и будет идти до 13 декабря. Экспозицию планировалось открыть еще 28 апреля, однако из-за пандемии коронавируса сроки были перенесены.

В экспозицию вошли избранные работы из коллекции собирателя, вошедшие в фонды музея. Представлены работы художников и скульпторов Владимира Боровиковского, Василия Тропинина, Алексея Венецианова, Сергея Волнухина, Владимира Беклемишева и других.

Выставку дополнят архивные материалы галереи, в том числе фрагменты переписки Цветкова с художниками, фотографии, письма и цветные эскизы проекта галереи на Пречистенской набережной. К открытию выставки также было подготовлено уникальное издание каталога статей научных сотрудников музея и исследователей собирательской деятельности Цветкова, в которое вошло приложение на основе каталога коллекции Цветкова на 1915 год.