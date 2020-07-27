Самарская библиотека представит редкие дореволюционные книжные издания

Об этом сообщает НИА «Самара».

Раритеты будут представлены вниманию публики в рамках историко-книжной выставки «Сын Отечества. К 225-летию со дня рождения А.Ф. Смирдина».

Новая экспозиция из цикла познакомит читателей с книгами, изданными крупнейшим предпринимателем первой трети XIХ в. Александром Филипповичем Смирдиным. Литературный критик Виссарион Белинский назвал период творческой активности Смирдина в конце 20-х – 30-х гг. XIX века «смирдинским периодом русской словесности».

Вниманию ценителей будет предложено издание 1829 года знаменитого авантюрного романа Фаддея Булгарина «Иван Выжигин». В свое время он был настоящим бестселлером, именно с его публикации началась деятельность Смирдина.

В числе экспонатов из фондов отдела редких книг будут представлены номера «толстого» журнала «Библиотека для чтения» (1834 по 1865 гг.), имевшего огромное для того времени число подписчиков (5000–7000 человек).

Посетители также увидят прижизненные издания Ивана Крылова, Александра Пушкина, Гавриила Державина, Михаила Ломоносова и другие библиографические ценности.

Желающие смогут посетить историко-книжную выставку «Сын Отечества. К 225-летию со дня рождения А.Ф. Смирдина» до 10 августа в дни работы СОУНБ, передает пресс-служба библиотеки.