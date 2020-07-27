Под Липецком нашли сарматский оселок-подвеску с символом клана

О находке археологов сообщает «Липецкмедиа».

Открытие сделали археологи липецкой общественной организации «Археологические исследования», работавшие у села Преображеновка Добровского района Липецкой области. В ходе разведки на распашке поля они обнаружили фрагмент точильного камня – оселка.

Для удобства ношения оселка древний владелец просверлил в нем отверстие, через которое продевался шнур. Уникальность подвески в том, что на ней сохранилась часть знака – тамги, которой древние кочевники отмечали свои кланы. По словам ученых, такого рода знаки были распространены у иранских народов.

В ходе экспедиции были проведены археологические исследования разрушающихся стоянок древних людей и разведки новых памятников.

В ходе исследования удалось найти два новых поселения эпохи бронзы 3 тыс. до н. э., а также выявить сотни археологических предметов.