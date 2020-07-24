В московском саду «Эрмитаж» пройдет выставка «Стартап как искусство»

Экспозиция будет работать с 24 июля по 24 августа, рассказали в пресс-службе Моспродюсера.

В рамках выставки Цифровое деловое пространство и Московский продюсерский центр совместно с современными художниками предлагают посетителям поразмышлять о том, что объединяет между собой стартап и искусство, художников и предпринимателей.

В экспозиции приняли участие представители творческой сферы, работающие в жанрах от абстракционизма до поп-арта. Вход на офлайн-вернисаж свободный, говорится в сообщении.

Расширенную экспозицию с более чем 60 работами можно будет увидеть на светодиодных экранах Цифрового делового пространства до начала осени. Выставка приурочена ко дню рождения проекта «Стартап-кафе», говорится в сообщении.

«Моспродюсер» работает с представителями разных направлений современного искусства – с иллюстраторами, художниками, стритартерами и графиками. Поэтому было принято решение стать соорганизаторами open call «Стартап как искусство» – масштабный проект, в рамках которого художники-резиденты получили возможность показать себя и свое творчество всей Москве, цитируются в сообщении слова директора Моспродюсера Андрея Петрова.