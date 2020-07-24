В Камчатском крае открылся первый виртуальный зал

В церемонии приняла участие замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, сообщает сайт ведомства.

Первый виртуальный концертный зал заработал в Елизовском районе Камчатского края. Его торжественное открытие состоялось 24 июля в Елизовском районном доме культуры, сообщает ведомство.

Благодаря залу и гости Елизовского района смогут просто посещать концерты знаменитостей, смотреть спектакли коллективов и стать частью открытого культурного пространства России.

«Камчатка – земля с удивительной и уникальной энергетикой. А самое главное – с удивительными людьми!» – сказала Ольга Ярилова. По ее словам, нацпроект даёт беспрецедентные возможности для развития, благодаря которым сегодня ремонтируются дома культуры и детские школы искусств.

Ярилова поблагодарила правительство края за слаженную работу, благодаря которой удаётся достигать высоких результатов в сфере поддержки и развития культуры. По ее словам, в Елизовском доме культуры царит особая атмосфера «комфортного места, обладающего особой силой притяжения».