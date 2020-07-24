В Мариинском театре пройдут первые балетные спектакли

Театр продолжает наполнять афишу «Звезд белых ночей», сообщила пресс-служба учреждения.

С 28 июля по 6 августа на фестивале состоятся выступления оперных звезд и концерты именитых инструменталистов. С 1 августа смотр развернется в полную мощь на всех площадках театра – свою работу вновь начнет историческая сцена.

Для безопасности публики количество доступных мест в зале будет сокращено вдвое, будет действовать принцип шахматной рассадки, а использование зрителями средств индивидуальной защиты станет обязательным условием на протяжении всего пребывания в здании.

1 августа историческую сцену откроет опера Верди «Риголетто». В титульной партии выступит Владислав Сулимский, а в партии Джильды – одна из наиболее востребованных сопрано мира Ольга Перетятько. Певица неоднократно выходила в этой опере на сценах Нью-Йорка, Мадрида, Вены, Парижа и Берлина, но в спектакле Мариинского театра примет участие впервые. Роль Герцога исполнит Александр Михайлов, а за дирижерским пультом выдающийся ансамбль возглавит Валерий Гергиев.

Еще один звездный состав ждет зрителей в «Аттиле» Верди. Для выступления в одной из своих коронных партий на фестиваль приедет Ильдар Абдразаков. Его партнерами по сцене станут Татьяна Сержан (Одабелла), Сергей Скороходов (Форесто), Владислав Сулимский (Эцио). Также Ильдара Абдразакова можно будет услышать в концертном исполнении «Бориса Годунова» Мусоргского. Оба вечера пройдут под управлением Валерия Гергиева.

Среди оперных спектаклей на фестивале можно будет вновь увидеть «Летучего голландца» Вагнера при участии Евгения Никитина и Елены Стихиной и «Кармен», где заглавную партию исполнит Юлия Маточкина. В Концертном зале в полусценической версии пройдет «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева, а на исторической сцене – «Свадьба Фигаро» Моцарта. В Мариинский-2 впервые перенесут «Аиду» Верди. Многонаселенный, масштабный спектакль Алексея Степанюка также, как и другие, будет адаптирован под новые условия и правила – будет сокращено количество артистов хора и миманса, пересмотрен ряд мизансцен. В главных партиях выйдут: Татьяна Сержан (Аида), Екатерина Семенчук (Амнерис), Олег Видеман (Радамес), Евгений Никитин (Рамфис), Алексей Марков (Амонасро), Михаил Петренко (Царь Египта). Дирижер – Кристиан Кнапп.

30 июля на сцену Мариинского-2 вновь вернутся балетные спектакли – одноактные «Юноша и смерть» Ролана Пети, «В ночи» Джерома Роббинса, «Видение розы» и «Лебедь» Михаила Фокина. Первым двухактным спектаклем с участием не только солистов, но и артистов кордебалета станет «Сильфида». Постановку, которую называют манифестом балетного романтизма, можно будет увидеть 5 августа на исторической сцене. Сохранится в программе фестиваля и формат балетных гала-концертов – хорошая возможность за один вечер познакомиться с обширным репертуаром театра в исполнении звезд его труппы и увидеть номера современной хореографии.

Насыщенной будет и концертная программа фестиваля. Солисты оперной труппы и Симфонический оркестр Мариинского театра исполнят под управлением Валерия Гергиева II акт из оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова, молодые музыканты Абисал Гергиев и Арсений Мун дадут фортепианный вечер, а вокалисты – лауреаты Международного конкурса им. П. И. Чайковского разных лет споют популярные оперные арии в сопровождении оркестра. Среди приглашенных на фестиваль инструменталистов – выдающийся скрипач, обладатель самой престижной музыкальной награды Франции Victoire d’Honneur и кавалер Ордена искусств и изящной словесности Вадим Репин. Он выступит в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Вновь в Концертном зале сыграет теперь уже постоянная участница музыкальных фестивалей Мариинского – юная талантливая пианистка Александра Довгань. На этот раз в ее интерпретации можно будет услышать Концерт для фортепиано с оркестром № 23 Моцарта. Завершит концертный марафон камерный вечер при участии струнного квартета Мариинского театра и Андрея Коробейникова (фортепиано).