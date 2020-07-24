Институт искусств Сан-Франциско собрал $4 млн пожертвований и передумал закрываться

Ранее институт прекратил образовательные программы из-за финансового кризиса, пишет «Артгид».

Благодаря привлеченной помощи спонсоров институт решил восстановить свои программы получения степеней, при этом его штатные преподаватели сохранят должности как минимум до июня 2021 года.

Средства для института были направлены от благотворительных фондов, а также частных спонсоров и государственных программ. Теперь институту нужно собрать еще $4,5 млн, чтобы закрыть финансовый год и покрыть все свои финансовые обязательства.

Часть курсов будет идти онлайн, руководство рассчитывает, что к весне 2021 года студентам удастся вернуться в аудитории. В то же время сформирована целевая группа из числа нынешних студентов, а также выпускников и преподавателей, чтобы рассмотреть стратегии развития института в будущем.