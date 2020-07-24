Летний кинотеатр Москино откроет «Фея» с Константином Хабенским

Открытие состоится в московском парке искусств «Музеон» 1 августа, рассказали в пресс-службе Москино.

Кинозал будет работать под открытым небом, для удобства зрителей будет организована свободная рассадка, однако с соблюдением дистанции санитарной безопасности. Билеты можно будет купить в онлайн-кассе, они будут проверяться бесконтактно, сообщили в пресс-службе.

«Кинотеатр "Москино Музеон" станет первой постоянной летней площадкой Москино», – добавили организаторы.

В течение трех лет «Москино» с большим успехом вело выездные показы под открытым небом в разных точках столицы, от крыши Дома Наркомфина до дворов Чертаново и от бассейна «Чайка» до Курьяновского парка, говорится в сообщении.

В афише кинотеатра «Москино Музеон» представлены такие жанры, как авторское кино, фестивальные премьеры, классика мирового кинематографа и новинки проката. Показы будут идти на языке оригинала с субтитрами, также планируется обширная образовательная программа, в рамках которой присутствуют встречи с кинокритиками и режиссерами, а также лекции и мастер-классы о кино и вокруг него.