Оспа была первым «коронавирусом», который разнесли викинги

Ученые обнаружили следы инфекции в останках возрастом 1400 лет, пишет научный журнал Science.

В зубах викингов, найденных в погребениях возрастом до 1,4 тыс. лет в Дании, Норвегии, Великобритании и России, палеогенетики нашли следы возбудителя натуральной оспы. Таким образом, эта болезнь широко распространилась в Северной Европе примерно за тысячу лет до начала первых крупных эпидемий, пишет издание.

В исследовании приняли участие и российские ученые, которые изучили останки людей, живших на территории археологического комплекса X-XI веков Гнёздово, расположенном неподалеку от Смоленска.

Ученые искали следы генома Variola major в останках викингов на шведском острове Оланд, на побережье датской Зеландии, в британском Оксфорде и норвежском Нордленде. Радиоуглеродный анализ костей показал возраст в диапазоне от 1000 до 1400 лет.

В рамках проекта удалось выделить фрагменты генома вируса из останков 13 человек, в основном из эпохи викингов. Ученые прочитали четыре последовательности генома оспы, определив общего предка вируса натуральной оспы, обитавшего на планете примерно 1700 лет назад.

Как отмечают ученые, вирус приходился прямым родственником современной форме Variola major, но при этом больше похож на вирусы, поражающие грызунов и верблюдов. Это может значить то, что болезнь изначально распространяли животные, а впоследствии она передалась человеку так же, как и коронавирусная инфекция. Викинги же, с древности славившиеся своей тягой к странствиям и приключениям, разнесли ее по всей Европе, делают вывод ученые.