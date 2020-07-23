Залы авангарда в Новой Третьяковке на Крымском Валу откроются 15 августа

Помещения были закрыты из-за ремонта кровли, сообщила ТАСС гендиректор галереи Зельфира Трегулова.

По ее словам, залы " будут закрыты еще три недели. Следующий зал, ждущий ремонт – это зал Александра Дейнеки, пояснила Трегулова.

Третьяковская галерея вместе с другими учреждениями культуры была закрыта для посетителей с середины марта. Музей открылся 3 июля, в том числе распахнул свои двери здание в Лаврушинском переулке и Новая Третьяковка на Крымском Валу.

Ранее главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова сообщила журналистам, что музей во время пандемии и режима самоизоляции приступил к некоторым ремонтным работам. В частности, к ремонту кровли Новой Третьяковки, из-за чего закрыты залы авангарда.