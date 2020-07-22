Театр «Современник» начал продажу сентябрьских билетов

Билеты можно купить в кассах и на официальном сайте, сообщили в пресс-службе театра.

В отличие от коллег, «Современник» не открывает новый сезон в сентябре, а закрывает старый, посвятив месяц доигрыванию прошлого сезона, постановки которого были отменены из-за пандемии. Новый 65-й сезон театра торжественно откроется 1 октября, говорится в сообщении.

В сентябре «Современник» предложит гостям насыщенный репертуар, в котором премьеры соседствуют с известными популярными постановками. В их числе легендарные «Три товарища», «Вишневый сад», «Три сестры», «Враги. История любви» Евгения Арье с Чулпан Хаматовой, Аленой Бабенко и Сергеем Юшкевичем в главных ролях, а также ставшее хрестоматийным «Горе от ума» Римаса Туминаса, отметили в пресс-службе.

Зрители снова увидят постановку Виктора Крамера «Не покидай свою планету» с Константином Хабенским и Юрием Башметом. Не успевшие оценить премьеру «Папа» Евгения Арье смогут насладиться актерским дуэтом Сергея Гармаша и Виктории Толстогановой 1 и 2 сентября, отметили в пресс-службе.