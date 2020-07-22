Лондонский Музей науки попросил помощи в определении странных экспонатов

Публике предлагают высказать свои догадки в Twitter музея, сообщает The Guardian.

Во время транспортировки 300 тысяч предметов, составляющих фонды музея, из Blythe House в центр коллекций Музея науки в Уилтшире были выявлены экспонаты неопределенного происхождения и назначения. Каждый из них был сфотографирован сотрудниками музея.

Среди них такие, как потертый литой металлический инструмент с ручкой, похожий на молоток, но с клином на торце, конструкция с педалями, ящик с непонятными инструментами и предполагаемый «очиститель воздуха». По словам хранителя коллекции Джессики Брэдфорд, выяснение предназначения загадочных экспонатов началось в 2018 году, но продвинулось не слишком далеко.

Так, одному из кураторов музея, прожившему в Китае несколько лет, удалось выяснить, что один из экспонатов – китайские ароматические часы. Благовония располагали в их ящичках в лабиринтах на дорожках, каждая из которых обеспечивала горение в течение определенного периода времени.

Однако в большинстве случаев специалисты зашли в тупик и решили обратиться за помощью к публике. Свои догадки можно присылать в твиттер музея (@sciencemuseum) или по электронной почте mysteryobject@sciencemuseum.ac.uk.