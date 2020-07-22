В ходе пожара в соборе Нанта сгорела картина Ипполита Фландрена

Шедевр художника был полностью уничтожен, сообщает France Info.

Полотно Ипполита Фландрена «Святой Клар, исцеляющий слепых» (1836) размером 300 на 140 сантиметров располагалось на стене собора святых Петра и Павла во французском Нанте, над шкафом с электрооборудованием. «От картины остался лишь пепел», – отмечается в материале.

Небольшая копия работы кисти брата художника Поля Фландрена хранится в музее Лувра.

Ипполит Фландрен (1809 – 1864) был одним из лучших учеников Жана Огюста Доминика Энгра и мастеров религиозной живописи. Его картины, рисунки и портреты находятся в Лионском музее изобразительных искусств.

Пожар произошел утром 18 июля. В результате был полностью уничтожен большой орган собора. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования, однако пока следов умышленного поджога не найдено.