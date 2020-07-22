Мариинский театр отметит 180-летие Петра Чайковского оперой «Орлеанская дева»

Представление состоится 23 июля в Концертном зале, сообщает пресс-служба Мариинского театра.

Со сцены прозвучит I действие из оперы «Орлеанская дева» Чайковского – одного из тех сочинений, которые были подготовлены коллективом за время самоизоляции. Вокальные партии исполнят: Юлия Маточкина (Иоанна), Евгений Никитин (Тибо), Денис Закиров (Раймонд), Юрий Власов (Бертран), Глеб Перязев (Воин). Также в этот вечер Скрипичный концерт Чайковского, который входит в обязательную программу конкурса имени композитора, сыграет Павел Милюков – обладатель III премии этого престижного состязания в 2015 году. За пульт Симфонического оркестра Мариинского театра встанет Валерий Гергиев.

«Орлеанская дева» является для Мариинского театра исторически знаковой оперой, ведь мировая премьера этого монументального сочинения состоялась в 1881 году именно на его сцене. Сложность авторского замысла и неоднозначная оценка, которую опера получила у петербуржцев, не позволили ей надолго закрепиться в репертуаре, как было с другими партитурами Чайковского. В год 180-летия композитора Мариинский театр вновь обратился к «Орлеанской деве», но готовили ее артисты в необычных условиях самоизоляции.

Некоторые новые названия, которые сейчас появляются в концертном репертуаре Мариинского театра, могут в будущем получить и сценическое воплощение.