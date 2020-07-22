Летний кинотеатр Garage Screen откроется в Москве 1 августа

Площадка для просмотра фильмов откроется на площади Искусств в Парке Горького, говорится в пресс-релизе организации.

Временный кинотеатр сооружен по проекту ереванской архитектурной студии SNKH. В программе открытия такие фильмы, как российские премьеры фильмов «Дни» Цая Минляна и «Женщина, которая убежала» Хон Сан Су, а также премьера картины «Мартин Иден» Пьетро Марчелло.

Куратором кинопрограммы Garage Screen стал Евгений Гусятинский. В 2020 году в программе кинотеатра появятся три новые регулярные рубрики. При этом одним из главных событий нового сезона станет появление проектора для показа фильмов с 35-миллиметровой пленки.

В рубрике «Серебряные копии» будут представлены картины, созданные в аналоговую эпоху для проекции с пленки. Рубрика «Счастливые часы» представит авторское кино за рамками стандартной длительности, непосредственно работающее с визуализацией времени.

«Один раз увидеть» — серия уникальных и единственных показов новых фильмов, большая часть которых не попадет в прокат и будет доступна только в Garage Screen.