Дворец Ольденбургских под Воронежем будет открыт для туристов в конце 2021 года

Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Воронежской области.

К этому сроку планируют завершить реставрацию первого этажа дворца Ольденбурских в селе Рамонь, сообщили в правительстве региона после рабочей поездки губернатора Александра Гусева в реставрируемое здание.

До революции дворец принадлежал внучке императора Николая I и племяннице Александра II Евгении Ольденбургской. В 2021 году должна завершиться реставрация первого этажа дворца, после чего он полностью откроется для посетителей.

В планах после 2022 года значится реконструкция фасада дворца, а также завершение работ в нижнем парке. Стоимость реконструкции дворцового комплекса Ольденбургских в ближайшие два года оценивается ориентировочно в 300 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы.

В 2013 году по проекту французского архитектора Оливье Даме был реконструирован верхний парк комплекса. Через два года открылось отреставрированное здание свитского корпуса, затем во дворце восстановили кровлю и подвалы.

По мнению властей региона, дворец Ольденбургских может стать важнейшей частью туристических маршрутов области. В том числе он обещает стать одной из главных достопримечательностей маршрутов выходного дня для жителей соседних регионов, а также Москвы и Московской области.