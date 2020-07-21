Мадонна похвасталась невыплаченным штрафом за пропаганду ЛГБТ в Петербурге

Об этом певица написала в своем Instagram.

По ее словам, восемь лет назад она выступила в Санкт-Петербурге с концертом. Из-за ее выступления на нее якобы был наложен штраф на сумму $1 млн, заявила исполнительница.

«Правительство оштрафовало меня за поддержку ЛГБТ-сообщества. Но я не заплатила», – похвасталась певица.

В то же время известно, что штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних составляет в России 4-5 тыс. рублей для физических лиц.

По сведениям Telegram-канала «Mash на Мойке», после концерта Мадонны 9 местных активистов потребовали оштрафовать ее на 333 тыс. рублей. Однако суд отказался штрафовать Мадонну, в результате штрафы по 3 тысяч рублей в пользу организатора концерта и СКК заплатили сами истцы.