Режиссер Максим Диденко представит премьеру VR-спектакля «Убегающая Аталанта»

21.07.2020
Премьера будет представлена в августе. Постановка основана на книге средневекового алхимика Михаэля Майера, говорится в сообщении.
Зрителям будет показана параллельная реальность мира Аталанты. Актеры, хореография и декорации будут демонстрироваться через камеру смартфона через технологии дополненной реальности.
Хореографию в спектакле создает Владимир Варнава (Мариинский театр). Музыку обеспечат композиторы предыдущих работ Диденко, Иван Кушнир и Александр Карпов.
Автором художественной составляющей стал видеохудожник театра «АХЕ» Илья Старилов, художник спектаклей Электротеатра «Станиславский» и Театра наций. Драматург постановки – Евгений Мандельштам.
Приложение IMMERSE было разработано Евгением Мандельштамом и Микой Вайсманом (trinity.digital). Показы постановки начались 9 июля для ограниченного числа зрителей.