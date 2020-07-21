Режиссер Максим Диденко представит премьеру VR-спектакля «Убегающая Аталанта»

Постановка будет создана на платформе дополненной реальности IMMERSE, сообщили в пресс-службе проекта.

Премьера будет представлена в августе. Постановка основана на книге средневекового алхимика Михаэля Майера, говорится в сообщении.

Зрителям будет показана параллельная реальность мира Аталанты. Актеры, хореография и декорации будут демонстрироваться через камеру смартфона через технологии дополненной реальности.

Хореографию в спектакле создает Владимир Варнава (Мариинский театр). Музыку обеспечат композиторы предыдущих работ Диденко, Иван Кушнир и Александр Карпов.

Автором художественной составляющей стал видеохудожник театра «АХЕ» Илья Старилов, художник спектаклей Электротеатра «Станиславский» и Театра наций. Драматург постановки – Евгений Мандельштам.

Приложение IMMERSE было разработано Евгением Мандельштамом и Микой Вайсманом (trinity.digital). Показы постановки начались 9 июля для ограниченного числа зрителей.