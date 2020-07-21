Создатели фрески с Бродским написали 5-метровую картину для петербургской Анненкирхе

Новая алтарная картина создана группой художников Urbanfresco, пишет 78.ru.

Авторами картины стали художники, оставившие фреску с Иосифом Бродским у дома Мурузи. После этого фреска была уничтожена коммунальщиками, так как не была согласована с местными властями.

По словам лидера коллектива Олега Лукьянова, картину для Анненкирхе написал Кирилл Ведерников. «Наша команда в этом случае стала проводником между художником и городскими стенами, на которых нужно делать что-то красивое», – пояснил Лукьянов.

Оригинал работы не превышает 40 сантиметров в высоту. Ее отсканировали и масштабировали до 5-метровой высоты, после чего художник выполнил ее маслом.

«Мы отработали очень сложный объект со сложной судьбой. Когда в нынешней лютеранской церкви находился кинотеатр «Спартак», там произошел серьезный пожар. Сегодня же с утра в церкви прошло освящение этой алтарной картины», – отметил Лукьянов.

Алтарная картина появилась в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Анны спустя почти 100 лет, сообщается на странице Анненкирхе в социальной сети «ВКонтакте». В последний раз она висела там в конце 1930-х годов, говорится в сообщении.