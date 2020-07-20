Египетские ученые установили картину смерти «кричащей мумии принцессы»

О результатах исследования археологов сообщает The Daily Mail

Авторами работы стали египтолог Захи Хавасс и профессор радиологии Каирского университета Сахар Салим. В результате анализа им удалось установить причину смерти женщины, умершей около трех тысяч лет назад и получившей известность как «кричащая мумия» благодаря откинутой назад голове и раскрытому рту.

Мумия была найдена в Луксоре на территории археологического комплекса Дейр- эль-Бахри еще в 1881 году. Там жрецы 20 и 21 династий спрятали несколько останков царственных особ, чтобы спасти их от рук грабителей.

Причина смерти «кричащей мумии» долгое время оставалась загадкой для ученых. Применив компьютерную томографию, эксперты наконец выяснили, что женщина скончалась от сердечного приступа. На момент смерти ей было около 50 лет, она страдала от тяжелого атеросклероза крупных сосудов и умерла внезапно, но обнаружена была лишь через несколько часов, когда её тело окоченело и перестало поддаваться усилиям бальзамировщиков. Поэтому они не смогли придать её лицу спокойное выражение и поправить на место отвисшую челюсть, говорится в сообщении.

Как показывают сохранившиеся исторические записи, тело принадлежит принцессе Мерет Амон. Еще одна найденная там же мумия принадлежала сыну фараона Рамсеса III царевичу Пентауру, обвиненному в причастности к убийству отца, казненному и погребенному в овечьей шкуре, а не в белом полотне, как все остальные мумии царственных особ.