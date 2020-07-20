Музей Москвы представил к юбилею Олимпиады выставку символов соревнований

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Экспозиция «Символы Олимпиады. К 40-летию Олимпийских игр в Москве» открылась в первом корпусе музея. Также Музей Москвы попросил московских музыкантов перепеть знакомые с детства олимпийские песни, говорится в сообщении.

Игры XXII Олимпиады открылись в Москве сорок лет назад, 19 июля 1980 года, и внесли в нашу историю 5 миллионов зрителей, 36 мировых рекордов и труд участвовавших в подготовке полумиллиона человек. Две летние недели 1980 года стали последней триумфальной страницей в истории СССР, отмечакется в сообщении.

К юбилею игр музей попросил московских музыкантов перепеть знакомые с детства олимпийские песни. Авторы идеи «Олимпийского трибьюта» — Максим Сергеев (группа «Бигуди») и Александра Хейфец (Музей Москвы).

Песню «До свидания, Москва!» (музыка — Александра Пахмутова, слова — Николай Добронравов) исполнил Лев Лещенко на закрытии игр 3 августа 1980 года. С тех пор эта песня стала символом Олимпиады. Для проекта «Олимпийский трибьют» композицию записали Евгения Борзых (вокал), Виктор Глазунов (ударные), Евгений Горбунов (гитара), Дима Мидборн (бас-гитара).

«Олимпиада» (музыка — Давид Тухманов, слова — Роберт Рождественский) была спета эстонским исполнителем Тынисом Мяги. В записи кавер-версии участвовали Poko Cox (вокал), Виктор Глазунов (ударные), Евгений Горбунов (гитара), Дима Мидборн (бас-гитара).

Бонусом к релизу стала таинственная кавер-версия композиции «Темп» (музыка — Александра Пахмутова, слова — Николай Добронравов). Жизнеутверждающий гимн в исполнении Софии Ротару, Ансамбля «Панорама» и Оркестра Госкино был написан

специально к Московской Олимпиаде, а затем стал частью саундтрека к фильму Юрия Озерова «Баллада о спорте». Во время подготовки проекта на электронную почту Музея Москвы пришло анонимное письмо, к которому была приложена кавер-версия, лаконично подписанная «Анс. “Темп”», и просьба опубликовать этот трек к юбилею Олимпиады. Остается только гадать, кто скрывается под этим ироничным псевдонимом.